До 90% вернувшихся после СЗЧ военных уже отправлены в части – ВСУ

Выплаты и обеспечение возобновляются после приказа о зачислении в списки воинской части, отметили в Военной службе правопорядка

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До 90% военнослужащих, добровольно вернувшихся после самовольного ухода из части, уже направлены в воинские части. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ агентству Интерфакс-Украина.

"От общего количества военных, которые после добровольного возвращения на службу по СЗЧ были определены в батальоны резерва, до 90% уже направлены в воинские части", – заявил начальник отдела коммуникаций Главного управления ВСП Сергей Кузьменко.

Он напомнил, что по возвращении из СЗЧ военных направляют в батальон резерва – и после этого у них есть возможность выбрать воинскую часть.

Кузьменко отметил, что представители частей работают в батальонах резерва и предлагают военным такой выбор.

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По словам представителя ВСП, процесс возвращения на службу "происходит достаточно активно".

Также военный отметил, что выплаты и обеспечение вернувшихся из СЗЧ военнослужащих возобновляются после приказа командира батальона резерва о зачислении в списки части.

"Поскольку Верховная Рада продлила до 1 марта 2025 года действие закона, позволяющего военнослужащим, совершившим СЗЧ, возобновиться на военной службе, считаем, что этот процесс активно продолжится", – подытожил Кузьменко.