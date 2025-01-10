До 90% вернувшихся после СЗЧ военных уже отправлены в части – ВСУ
До 90% военнослужащих, добровольно вернувшихся после самовольного ухода из части, уже направлены в воинские части. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ агентству Интерфакс-Украина.
"От общего количества военных, которые после добровольного возвращения на службу по СЗЧ были определены в батальоны резерва, до 90% уже направлены в воинские части", – заявил начальник отдела коммуникаций Главного управления ВСП Сергей Кузьменко.
Он напомнил, что по возвращении из СЗЧ военных направляют в батальон резерва – и после этого у них есть возможность выбрать воинскую часть.
Кузьменко отметил, что представители частей работают в батальонах резерва и предлагают военным такой выбор.
По словам представителя ВСП, процесс возвращения на службу "происходит достаточно активно".
Также военный отметил, что выплаты и обеспечение вернувшихся из СЗЧ военнослужащих возобновляются после приказа командира батальона резерва о зачислении в списки части.
"Поскольку Верховная Рада продлила до 1 марта 2025 года действие закона, позволяющего военнослужащим, совершившим СЗЧ, возобновиться на военной службе, считаем, что этот процесс активно продолжится", – подытожил Кузьменко.
- 18 декабря в приложении для военных "Армия+" появилась возможность подать рапорт на возвращение после СЗЧ и перевод на новое место службы.
- 9 января Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться на службу после самовольного ухода из части. Теперь вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, ранее предельным сроком было 1 января.
- 10 января ГБР сообщило, что уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного ухода из части.