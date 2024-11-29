Из СЗЧ вернулись 6000 человек, командование мониторит, от каких командиров бегут – источник

"Тех, кто не сможет работать с личным составом, переведут на низшие штабные должности", – отметил собеседник из Генштаба ВСУ

Иллюстративное фото: ВСУ

В течение ноября на военную службу вернулось 6000 военнослужащих, ранее самовольно покинувших служебную часть. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.

По его словам, военные, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут до 1 января без несения уголовной ответственности вернуться на службу в другую воинскую часть.

Тех, кто добровольно возвращается из СЗЧ, будут относиться к батальонам резерва и уже оттуда будут распределяться в подразделения, в которых они продолжат службу. Вместе с тем, сообщил собеседник, вернуться можно будет не в любое подразделение, людей будут распределять до "определенных воинских частей".

В командовании также подтвердили, что мониторят этот процесс. В случае массового оттока личного состава будет назначаться проверка. Если она засвидетельствует небрежное исполнение обязанностей командиром подразделения – его привлекут к дисциплинарной ответственности.

"Может быть, о понижении в должности или в звании. Тех, кто не сможет работать с личным составом, переведут на низшие штабные должности", – говорит собеседник.

Количество дел по СЗЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производства, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net .

. 28 ноября президент Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть (СЗЧ) или совершил дезертирство.