Зеленский подписал закон, позволяющий возвращаться на службу после СЗЧ или дезертирства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно оставил часть (укр. – СЗЧ) или совершил дезертирство. Об этом говорится в карточке закона №12095 на сайте Верховной Рады.

21 ноября парламент принял этот закон в целом. Его поддержали 253 парламентария.

В четверг, 28 ноября, документ направили президенту на подпись. В тот же день закон был возвращен с подписью главы государства.

Ранее депутат от партии Голос Ярослав Железняк объяснял, что, в соответствии с законом, во время действия военного положения военнослужащим, впервые осуществившим СЗЧ или дезертирство и добровольно вернувшимся, военная служба и действие контракта продляются. Также возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Открытые уголовные производства по правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 УКУ, в отношении военнослужащих, впервые самовольно оставивших воинские части или места прохождения службы, не являются основанием для отказа в продлении службы таких военных и действиях их контракта.

Закон также обязывает командира (начальника) воинской части информировать в письменной форме орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины о продлении военной службы.

Количество дел по СЗЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производства, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net .

. 4 ноября сообщалось, что украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СЗЧ. Они подчеркнули, что победить можно только вместе.