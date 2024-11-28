Зеленський підписав закон, що дозволяє повертатися на службу після СЗЧ чи дезертирства

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ) або здійснив дезертирство. Про це йдеться у картці закону №12095 на сайті Верховної Ради.

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21 листопада парламент ухвалив цей закон у цілому. Його підтримали 253 парламентарі.

У четвер, 28 листопада, документ направили президенту на підпис. Того самого дня закон повернули з підписом глави держави.

Раніше депутат від партії Голос Ярослав Железняк пояснював, що, згідно із законом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше здійснили СЗЧ або дезертирство та добровільно повернулися (до 1 січня 2025 року), військова служба і дія контракту продовжуються. Також поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 ККУ, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби, не є підставою для відмови у продовжені служби таких військових і дії їхнього контракту.

Закон також зобов’язує командира (начальника) військової частини інформувати у письмовій формі орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо продовження військовим служби.

Кількість справ щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net .

. 4 листопада повідомлялося, що українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ. Вони наголосили, що перемогти можна лише разом.