Українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ

Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення, кажуть у 53 бригаді

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53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха та 47 окрема механізована бригада закликали військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), повертатися на службу.

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"Ми всі можемо помилятися – це частина життя. Важливо пам’ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилки минулого. Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення", – заявили у 53 бригаді.

Військові наголосили, що перемогти можна лише разом, тому важливо, щоб кожен, хто готовий захищати країну, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень.

Щоб повернутися в стрій, військові бригади можуть зателефонувати за номером 093 247 26 79.

З аналогічним зверненням виступили й в 47 бригаді – кажуть, розуміють, що є різні причини здійснення СЗЧ.

"Хтось втомився та скучив за рідними, інші – не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе", – йдеться в повідомленні.

У бригаді обіцяють, що рекрутери нададуть консультацію й супровід на всіх етапах повернення. Телефонувати можна за номером 050 247 47 47.

9 жовтня 2024 року ДБР заявило про затримання військового 56 бригади Сергія Гнезділова, який вчинив СЗЧ та повідомив про це публічно через соцмережі. Його заарештовано.

Кількість справ щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net.

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