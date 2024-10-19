Полковник Межевікін: Зростання випадків СЗЧ – це не проблема якості вишколу

Євген Межевікін (Фото: LIGA.net)

Зростання випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) не пов'язане з проблемами військового вишколу. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

"Потрібно розуміти причини самовільного залишення частин тими, хто це вчинив. Дуже багато хто каже, що вони були недостатньо навчені. Але ми знаємо, що деякі військовослужбовці, якщо вони й пів року військового вишколу пройдуть, вони просто не мають бажання брати участь у захисті країни", – сказав він.

За словами Межевікіна, є така категорія людей, боротися з якими шляхом покращення якості вишколу, – це "справа, яка не призведе ні до чого".

Зростання кількості СЗЧ в Україні пов'язане не з проблемами вишколу, оскільки частина тих, хто самовільно залишав частини, робили це не тільки під час підготовки, додав полковник.