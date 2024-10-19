Полковник Межевикин: Рост случаев СЗЧ – это не проблема качества военной подготовки
Рост случаев самовольного оставления частей (СОЧ) не связан с проблемами военной подготовки. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, передает корреспондент LIGA.net.
"Нужно понимать причины самовольного оставления частей теми, кто это сделал. Очень многие говорят, что они были недостаточно обучены. Но мы знаем, что некоторые военнослужащие, если они и полгода военной подготовки пройдут, они просто не имеют желания участвовать в защите" страны", – сказал он.
По словам Межевикина, есть такая категория людей, бороться с которыми путем улучшения качества военной подготовки, – это "дело, которое не приведет ни к чему".
Рост количества СОЧ в Украине связан не с проблемами военной подготовки, поскольку часть самовольно покидавших части делали это не только во время подготовки, добавил полковник.
- В мае 2024 года ГБР заявляло, что будет пытаться способствовать возвращению военных в места прохождения службы, а не открытию большего количества уголовных производств.
- 20 августа Рада приняла закон №11322, который декриминализирует самовольное оставление части и дезертирство, если военнослужащий совершил их впервые.