Полковник Межевикин: Рост случаев СЗЧ – это не проблема качества военной подготовки

Евгений Межевикин сказал, что в отношении некоторых людей улучшение подготовки не даст результата

Евгений Межевикин (Фото: LIGA.net)

Рост случаев самовольного оставления частей (СОЧ) не связан с проблемами военной подготовки. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, передает корреспондент LIGA.net.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Нужно понимать причины самовольного оставления частей теми, кто это сделал. Очень многие говорят, что они были недостаточно обучены. Но мы знаем, что некоторые военнослужащие, если они и полгода военной подготовки пройдут, они просто не имеют желания участвовать в защите" страны", – сказал он.

По словам Межевикина, есть такая категория людей, бороться с которыми путем улучшения качества военной подготовки, – это "дело, которое не приведет ни к чему".

Рост количества СОЧ в Украине связан не с проблемами военной подготовки, поскольку часть самовольно покидавших части делали это не только во время подготовки, добавил полковник.

В мае 2024 года ГБР заявляло, что будет пытаться способствовать возвращению военных в места прохождения службы, а не открытию большего количества уголовных производств.

20 августа Рада приняла закон №11322, который декриминализирует самовольное оставление части и дезертирство, если военнослужащий совершил их впервые.