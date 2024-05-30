Госбюро расследований поспособствует возвращению на позиции бойцов, осуществивших СОЧ

Алексей Сухачев (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований будет пытаться содействовать возвращению военных в места прохождения службы, которые они самовольно покинули, а не открытию большего количества уголовных производств по отношению к ним. Об этом Интерфакс-Украина рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.

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"Наша задача – способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", – сказал он.

Сухачев отметил, что Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией наработан комплекс мер, которые позволят оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно покинувшего часть, и вернуть его на место несения службы.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", – добавил глава ГБР.

СПРАВКА За самопроизвольное оставление части или места службы (СОЧ) существует как административная, так и уголовная ответственность. Последняя действует во время военного положения и предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В Уголовном кодексе есть еще и статья о дезертирстве – наказывается лишением свободы от пяти до 12 лет. Различия: СОЧ – это более временное оставление места службы без разрешения командира или уважительных причин, или неявка на нее в течение определенного периода. Дезертирство в это время рассматривается как умышленное оставление части или места службы с намерением уклониться от службы. То есть в случае, когда возвращаться военнослужащий не собирается. За самопроизвольное оставление части или места службы (СОЧ) существует как административная, так и уголовная ответственность. Последняя действует во время военного положения и предусматривает лишение свободы на срок. В Уголовном кодексе есть еще и статья о дезертирстве – наказывается лишением свободыСОЧ – это более временное оставление места службы без разрешения командира или уважительных причин, или неявка на нее в течение определенного периода. Дезертирство в это время рассматривается как умышленное оставление части или места службы с намерением уклониться от службы. То есть в случае, когда возвращаться военнослужащий не собирается.

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