Госбюро расследований поспособствует возвращению на позиции бойцов, осуществивших СОЧ
Государственное бюро расследований будет пытаться содействовать возвращению военных в места прохождения службы, которые они самовольно покинули, а не открытию большего количества уголовных производств по отношению к ним. Об этом Интерфакс-Украина рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.
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"Наша задача – способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", – сказал он.
Сухачев отметил, что Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией наработан комплекс мер, которые позволят оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно покинувшего часть, и вернуть его на место несения службы.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", – добавил глава ГБР.
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