Держбюро розслідувань хоче сприяти поверненню на позиції бійців, які здійснили СЗЧ

Олексій Сухачов (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань намагатиметься сприяти поверненню військових до місць проходження служби, які вони самовільно залишили, а не відкриттю більшої кількості кримінальних проваджень щодо них. Про це Інтерфакс-Україна розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

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"Наше завдання – сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", – сказав він.

Сухачов зазначив, що Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією напрацьовано комплекс заходів, які дозволять оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби.

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", – додав очільник ДБР.

ДОВІДКА За самовільне залишення частини або місця служби (СЗЧ) існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Остання діє під час воєнного стану і передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років. У Кримінальному кодексі є ще й стаття про дезертирство – карається позбавленням волі від п'яти до 12 років. Відмінності: СЗЧ – це більш тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду. Дезертирство тим часом розглядається як умисне залишення частини чи місця служби з наміром ухилитися від служби. Тобто у випадку, коли повертатися військовослужбовець не збирається. За самовільне залишення частини або місця служби (СЗЧ) існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Остання діє під час воєнного стану і передбачає позбавлення волі на строк. У Кримінальному кодексі є ще й стаття про дезертирство – карається позбавленням волі: СЗЧ – це більш тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або нез’явлення на неї впродовж певного періоду. Дезертирство тим часом розглядається як умисне залишення частини чи місця служби з наміром ухилитися від служби. Тобто у випадку, коли повертатися військовослужбовець не збирається.

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