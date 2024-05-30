Держбюро розслідувань хоче сприяти поверненню на позиції бійців, які здійснили СЗЧ
Державне бюро розслідувань намагатиметься сприяти поверненню військових до місць проходження служби, які вони самовільно залишили, а не відкриттю більшої кількості кримінальних проваджень щодо них. Про це Інтерфакс-Україна розповів директор ДБР Олексій Сухачов.
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"Наше завдання – сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", – сказав він.
Сухачов зазначив, що Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією напрацьовано комплекс заходів, які дозволять оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби.
"Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", – додав очільник ДБР.
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