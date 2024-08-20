Рада приняла закон, декриминализирующий первое дезертирство и СОЧ

Военные могут избежать ответственности, если совершили преступление впервые и обязуются вернуться к месту проведения службы

Украинский военный (Фото: Житомирская ОВА)

Верховная Рада на заседании 20 августа во втором чтении приняла закон №11322, который декриминализирует самовольное оставление части и дезертирство, если военнослужащий совершил их впервые. Об этом говорится в сравнительной таблице.

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Закон вносит изменения в Уголовный кодекс, позволяющие военным избежать ответственности за дезертирство или самовольное оставление части во время военного положения, если они впервые совершили это преступление и добровольно вернутся на место службы.

В пояснительной записке отмечается, что командир воинской части должен дать письменное согласие на возвращение солдата, которое затем передается прокурору. Прокурор, в свою очередь, может обратиться в суд с просьбой освободить военнослужащего от уголовной ответственности.

Если суд примет решение в пользу военного, по возвращении на службу ему возобновят денежные выплаты и обеспечение. Однако за время его отсутствия на службе выплаты не будут начисляться.

В документе также указано, что только с января по апрель 2023 года было зарегистрировано 10 584 уголовных производства по статье о самовольном оставлении части и 7 306 производств за дезертирство.

В мае 2024 года ГБР заявляло, что будет пытаться способствовать возвращению военных в места прохождения службы, а не открытию большего количества уголовных производств в отношении их.

16 июля Рада 273 голосами поддержала в первом чтении законопроект №11322 об ослаблении ответственности за СОЧ.

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