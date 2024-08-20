Рада ухвалила закон, який декриміналізує перше дезертирство та СЗЧ

Військові можуть уникнути відповідальності, якщо вчинили злочин вперше і зобов'язуються повернутися до місця проведення служби

Український військовий (Фото: Житомирська ОВА)

Верховна Рада на засіданні 20 серпня у другому читанні ухвалила закон №11322, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство, якщо військовослужбовець вчинив їх вперше. Про це йдеться у порівняльній таблиці.

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Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, які дозволяють військовим уникнути відповідальності за дезертирство або самовільне залишення частини під час воєнного стану, якщо вони вперше вчинили цей злочин і добровільно повернуться на місце служби.

У пояснювальній записці зазначається, що командир військової частини повинен дати письмову згоду на повернення солдата, яку потім передають прокурору. Прокурор, своєю чергою, може звернутися до суду з проханням звільнити військовослужбовця від кримінальної відповідальності.

Якщо суд ухвалить рішення на користь військового, після повернення на службу йому відновлять грошові виплати та забезпечення. Однак за час його відсутності на службі виплати не нараховуватимуться.

У документі також зазначено, що тільки з січня по квітень 2023 року було зареєстровано 10 584 кримінальні провадження за статтею про самовільне залишення частини та 7 306 проваджень за дезертирство.

У травні 2024 року ДБР заявляло, що намагатиметься сприяти поверненню військових до місць проходження служби, а не відкриттю більшої кількості кримінальних проваджень щодо них.

16 липня Рада 273 голосами підтримала у першому читанні законопроєкт №11322 про послаблення відповідальності за СЗЧ.

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