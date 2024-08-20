Рада ухвалила закон про трофейну зброю для цивільних: деталі
Верховна Рада на засіданні 20 серпня ухвалила в цілому закон №9538, який дозволяє цивільним декларувати та використовувати знайдену під час воєнного стану вогнепальну зброю для захисту від російської агресії. Про це йдеться у тексті порівняльної таблиці до другого читання.
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За словами нардепа від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, який вів пряму трансляцію із засідання, закон підтримав 291 нардеп. Ініціатор законопроєкту – прем'єр Денис Шмигаль.
Згідно з документом, цивільні, які знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси, мають негайно повідомити про це Національну поліцію та передати зброю правоохоронцям протягом 24 годин.
Надалі така зброя або залишається у поліціянтів, або декларується та повертається людині, яка її знайшла, до закінчення воєнного стану. Після завершення воєнного стану у цивільних буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.
Зазначається, що декларуванню не підлягає:
→ нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше та боєприпаси до неї;
→ гладкоствольна вогнепальна зброя калібру понад 23 мм і боєприпаси до неї;
→ кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи та інша зброя і боєприпаси, які не можуть перебувати у власності цивільних осіб;
→ вогнепальна зброя та боєприпаси, які використовувалися під час скоєння кримінального правопорушення;
→ зброя, закріплена за військовослужбовцями ЗСУ, іншими військовими формуваннями та силовими структурами (СБУ, Нацгвардія тощо);
→ боєприпаси, які зберігаються окремо від вогнепальної зброї.
Перераховану зброю вилучатимуть правоохоронці.
- У липні 2022-го в МВС наголошували, що в перші дні повномасштабної війни людям роздавали велику кількість зброї в очікуванні міських боїв, і тепер усе це потрібно реєструвати. У міністерстві хочуть сформувати реєстр осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліціянта, який несе службу на блокпості.
- Міністр внутрішніх справ запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.
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