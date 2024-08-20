Рада ухвалила закон про трофейну зброю для цивільних: деталі

Цивільні, які знайшли зброю під час воєнного стану, можуть задекларувати її та забрати собі, але є винятки

Кулемет (Фото: ЕРА/STR)

Верховна Рада на засіданні 20 серпня ухвалила в цілому закон №9538, який дозволяє цивільним декларувати та використовувати знайдену під час воєнного стану вогнепальну зброю для захисту від російської агресії. Про це йдеться у тексті порівняльної таблиці до другого читання.

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За словами нардепа від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, який вів пряму трансляцію із засідання, закон підтримав 291 нардеп. Ініціатор законопроєкту – прем'єр Денис Шмигаль.

Згідно з документом, цивільні, які знайшли вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси, мають негайно повідомити про це Національну поліцію та передати зброю правоохоронцям протягом 24 годин.

Надалі така зброя або залишається у поліціянтів, або декларується та повертається людині, яка її знайшла, до закінчення воєнного стану. Після завершення воєнного стану у цивільних буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.

Зазначається, що декларуванню не підлягає:

→ нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше та боєприпаси до неї;

→ гладкоствольна вогнепальна зброя калібру понад 23 мм і боєприпаси до неї;

→ кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи та інша зброя і боєприпаси, які не можуть перебувати у власності цивільних осіб;

→ вогнепальна зброя та боєприпаси, які використовувалися під час скоєння кримінального правопорушення;

→ зброя, закріплена за військовослужбовцями ЗСУ, іншими військовими формуваннями та силовими структурами (СБУ, Нацгвардія тощо);

→ боєприпаси, які зберігаються окремо від вогнепальної зброї.

Перераховану зброю вилучатимуть правоохоронці.

У липні 2022-го в МВС наголошували, що в перші дні повномасштабної війни людям роздавали велику кількість зброї в очікуванні міських боїв, і тепер усе це потрібно реєструвати. У міністерстві хочуть сформувати реєстр осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліціянта, який несе службу на блокпості.

Міністр внутрішніх справ запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.

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