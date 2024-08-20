Рада приняла закон о трофейном оружии для гражданских: детали

Гражданские, нашедшие оружие во время военного положения, могут задекларировать его и забрать себе, но есть исключения

Пулемет (Фото: ЕРА/STR)

Верховная Рада на заседании 20 августа приняла в целом закон №9538, позволяющий гражданским декларировать и использовать найденное во время военного положения огнестрельное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом говорится в тексте сравнительной таблицы ко второму чтению.

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По словам нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, ведущего прямую трансляцию с заседания, закон поддержал 291 нардеп. Инициатор законопроекта – премьер Денис Шмыгаль.

Согласно документу, граждане, нашедшие огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы, должны немедленно сообщить об этом Национальной полиции и передать оружие правоохранителям в течение 24 часов.

В дальнейшем такое оружие либо остается у полицейских, либо декларируется и возвращается нашедшему его человеку до окончания военного положения. После завершения военного положения у гражданских будет 90 дней, чтобы окончательно сдать трофейное оружие.

Отмечается, что декларированию не подлежит:

→ нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему;

→ гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему;

→ пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и другое оружие и боеприпасы, которые не могут находиться в собственности гражданских лиц;

→ огнестрельное оружие и боеприпасы, которые использовались при совершении уголовного преступления;

→ оружие, закрепленное за военнослужащими ВСУ, другими военными формированиями и силовыми структурами (СБУ, Нацгвардия и т.п.);

→ боеприпасы, хранящиеся отдельно от огнестрельного оружия.

Перечисленное оружие будут изымать правоохранители.

В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.

Министр внутренних дел уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.

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