Рада приняла закон о трофейном оружии для гражданских: детали
Верховная Рада на заседании 20 августа приняла в целом закон №9538, позволяющий гражданским декларировать и использовать найденное во время военного положения огнестрельное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом говорится в тексте сравнительной таблицы ко второму чтению.
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По словам нардепа от Европейской солидарности Алексея Гончаренко, ведущего прямую трансляцию с заседания, закон поддержал 291 нардеп. Инициатор законопроекта – премьер Денис Шмыгаль.
Согласно документу, граждане, нашедшие огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы, должны немедленно сообщить об этом Национальной полиции и передать оружие правоохранителям в течение 24 часов.
В дальнейшем такое оружие либо остается у полицейских, либо декларируется и возвращается нашедшему его человеку до окончания военного положения. После завершения военного положения у гражданских будет 90 дней, чтобы окончательно сдать трофейное оружие.
Отмечается, что декларированию не подлежит:
→ нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему;
→ гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему;
→ пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и другое оружие и боеприпасы, которые не могут находиться в собственности гражданских лиц;
→ огнестрельное оружие и боеприпасы, которые использовались при совершении уголовного преступления;
→ оружие, закрепленное за военнослужащими ВСУ, другими военными формированиями и силовыми структурами (СБУ, Нацгвардия и т.п.);
→ боеприпасы, хранящиеся отдельно от огнестрельного оружия.
Перечисленное оружие будут изымать правоохранители.
- В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.
- Министр внутренних дел уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.
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