Затримано військового Гнезділова з 56 бригади, який "публічно" пішов у СЗЧ

У вересні військовий пішов у СЗЧ і заявив про це у соцмережах, наголошуючи на необхідності встановлення чітких термінів служби

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook)

Держбюро розслідувань затримало військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину й оголосив про це через соцмережі. ДБР не називає імені військового, але, судячи з опису справи, йдеться про Сергія Гнезділова.

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Правоохоронці нагадали, що 23 вересня 2024 року Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військового – за фактом відповідних публікацій у засобах масової інформації.

Наступного дня у 56 бригаді призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що Гнезділов "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Попередньо встановлено, що на початку вересня Гнезділова відправили до госпіталю для медогляду, але насправді він обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК на службу він не повернувся, навіть більше – два тижні фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

"Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові", – заявили у ДБР.

Правоохоронці затримали військового за підозрою у СЗЧ, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (до 12 років тюрми).

Сам Гнезділов теж повідомив про своє затримання:

21 вересня Гнезділов опублікував у Facebook розлогий допис, в якому заявив, що йде у СЗЧ "до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя".

"Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – написав він.

6 вересня ДБР заявило про затримання двох військових, які самовільно залишили місце несення служби та вирішили трохи заробити на ухилянтах.

3 жовтня СБУ повідомила про затримання дезертира, який, за даними правоохоронців, на замовлення російської розвідки коригував удари росіян по Вінницькій та Сумській областях.

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