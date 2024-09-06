Пішли в СЗЧ та влаштували "бізнес" на ухилянтах: двом військовим повідомили про підозру

Військові вимагали за свої послуги $8000, щоб "розраховуватися" в ТЦК, повідомляє ДБР

Затримання військових (Фото: ДБР)

Двоє військових, які самовільно залишили місце несення служби, вирішили підзаробити на ухилянтах. Вони вже отримали підозри, повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

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За даними ДБР, двоє військових пропонували своїм знайомим, які не хотіли проходити службу у ЗСУ, оформити медичні документи з виключенням з військового обліку в одному з ТЦК Києва. Така послуга коштувала $8000.

Затримали "бізнесменів" після того, як вони отримали від одного зі своїх товаришів $500 передоплати та прийшли забирати фінальну суму. За їх словами, кошти їм були потрібні для того, щоб "оплачувати послуги" у військкоматі.

Слідчі повідомили їм про підозру в одержанні хабаря за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до п’яти років тюрми.

Слідство наразі триває, правоохоронці вивчають зв’язки підозрюваних у ТЦК та військово-лікарських комісіях столиці. Окрім цього, раніше цим військовим вже було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини.

16 серпня СБУ викрила двох військкомів на Київщині, які допомагали військовозобов'язаним підробляти документи про стан здоров'я. Заробили вони $1 млн та до восьми років в'язниці.

5 вересня Офіс генпрокурора викрив посадовця Міноборони, який разом зі спільниками вимагав гроші у поранених військових для отримання виплат з інвалідності.

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