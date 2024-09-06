Пошли в СЗЧ и устроили "бизнес" на уклонистах: двум военным сообщили о подозрении

Военные требовали за свои услуги $8000, чтобы "рассчитываться" в ТЦК, сообщает ГБР

Задержание военных (Фото: ГБР)

Двое военных, которые самовольно покинули место несения службы, решили подзаработать на уклонистах. Им уже сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным ГБР, двое военных предлагали своим знакомым, которые не хотели проходить службу в ВСУ, оформить медицинские документы с исключением из воиучета в одном из ТЦК Киева. Такая услуга стоила $8000.

Задержали "бизнесменов" после того, как они получили от одного из своих товарищей $500 предоплаты и пришли забирать финальную сумму. По их словам, деньги им требовались для того, чтобы "оплачивать услуги" в военкомате.

Следователи сообщили им о подозрении в получении взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по предварительному сговору группой лиц. За это им грозит до пяти лет тюрьмы.

Следствие продолжается, правоохранители изучают связи подозреваемых в ТЦК и военно-врачебных комиссиях столицы. Кроме этого, ранее этим военным уже было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части.

16 августа СБУ разоблачила двух военнослужащих в Киевской области, которые помогали военнообязанным подрабатывать документы о состоянии здоровья. Заработали они $1 млн и до восьми лет тюрьмы.

5 сентября Офис генпрокурора разоблачил должностного лица Минобороны, который вместе с сообщниками требовал деньги у раненых военных для получения выплат по инвалидности.

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