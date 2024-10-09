Задержан военный Гнездилов из 56 бригады, который "публично" ушел в СОЧ

В сентябре военный ушел в СОЧ и публично заявил об этом в соцсетях, акцентируя на необходимости установления четких сроков службы

Сергей Гнездилов (Фото: Facebook)

Госбюро расследований задержало военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и объявил об этом через соцсети. ГБР не называет имени военного, но, судя по описанию дела, речь идет о Сергее Гнездилове.

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Правоохранители напомнили, что 23 сентября 2024 года Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство о дезертирстве военного – по факту соответствующих публикаций в средствах массовой информации.

На следующий день в 56-й бригаде назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что Гнездилов "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Предварительно установлено, что в начале сентября Гнездилова отправили в госпиталь для медосмотра, но на самом деле он обследования не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК на место несения службы он не вернулся, даже больше – в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города.

"Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к оставшимся на фронте побратимам, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, однозначно работающую на руку нашему врагу", – заявили в ГБР.

Правоохранители задержали военного по подозрению в СОЧ, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (до 12 лет тюрьмы).

Сам Гнездилов тоже сообщил о своем задержании:

21 сентября Гнездилов опубликовал в Facebook разлогий пост, в котором заявил, что идет в СОЧ "до установления четких сроков службы или до своего 25-летия".

"Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации. Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – написал он.

6 сентября ГБР заявило о задержании двух военных, которые самовольно покинули место несения службы и решили подзаработать на уклонистах.

3 октября СБУ сообщила о задержании дезертира, который, по данным правоохранителей, по заказу российской разведки корректировал удары россиян по Винницкой и Сумской областям.

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