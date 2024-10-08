Государственное бюро расследований находит и возвращает на службу военных, впервые самовольно покинувших свои части. Это стало возможным благодаря изменениям в Уголовном кодексе, что позволяет судам принимать такие решения, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

В конце сентября 2024 года суд в Днепропетровской области решил не арестовывать военного, который в декабре 2023 года самовольно покинул свою часть. Следователи ГБР обнаружили его и задержали.

Военный признал вину и попросил освободить его от ответственности, поскольку хочет вернуться на службу, командир другой части согласился принять его. Суд освободил его от ответственности по закону, разрешающему это в таких случаях.

Подобные решения приняли суды Одесской и Николаевской областей в отношении других военных, которые также впервые самовольно покинули службу, но теперь готовы вернуться. Они освобождены из-под стражи и продолжат службу в другой части.

ГБР подчеркивает, что за самовольный уход из воинской части во время боевых действий без уважительной причины можно сесть в тюрьму до 10 лет. Однако те, кто сделал это впервые, имеют шанс вернуться на службу, поддержать своих товарищей, защищать страну и избежать проблем с законом и чувством вины.