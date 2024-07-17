Минобороны хочет, чтобы военные возвращались из СОЧ – нужен еще один шаг Рады

Рада уже поддержала в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности военных, впервые осуществивших СОЧ и решивших вернуться

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Минобороны выступает за то, чтобывоеннослужащие, впервые самовольно оставившие часть (СОЧ), но решившие вернуться, были освобождены от уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства после голосования Верховной Рады за соответствующий законопроект в первом чтении.

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16 июля Рада поддержала законопроект №11322 об ослаблении ответственности за СОЧ. "За" проголосовали 273 депутата, сейчас законопроект готовится ко второму чтению – и тогда он будет окончательно принят. Инициатива предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты.

В Минобороны отметили, что если закон будет принят, то военные, впервые осуществившие СОЧ или дезертирство во время войны, но изъявившие желание вернуться, смогут избежать ответственности, и по возвращении в часть им будут возобновлены все выплаты и обеспечение.

Документ предусматривает, что такие военнослужащие могут добровольно обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в воинскую часть для продления службы. Намерение военнослужащего должно быть одобрено командиром.

"Сейчас мы должны создать систему, которая разрешила бы ситуацию с возвращением в строй военнослужащих. Именно поэтому действующее законодательство требует изменений. Существует много случаев, когда военнослужащие, самовольно покинувшие часть, хотят вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую возможность и создать условия для их возвращения", – отметила замминистра обороны Наталья Калмыкова.

Законопроект нарабатывался Минобороны вместе с другими структурами для создания правового механизма возвращения военнослужащих из СОЧ.

В мае ГБР заявляло, что будет пытаться содействовать возвращению военных в места прохождения службы, а не открытию большего количества уголовных производств против них.

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