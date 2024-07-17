Міноборони хоче, щоб військові повертались із СЗЧ – потрібен ще один крок Ради

Рада вже підтримала у першому читанні законопроєкт про звільнення від відповідальності військових, які вперше здійснили СЗЧ і вирішили повернутись

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Міноборони виступає за те, щобвійськовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), але вирішили повернутись, були звільнені від кримінальної відповідальності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту у першому читанні.

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16 липня Рада підтримала законопроєкт №11322 про послаблення відповідальності за СЗЧ. "За" проголосували 273 депутати, наразі законопроєкт готується до другого читання – і тоді його буде остаточно ухвалено. Ініціатива передбачає внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів.

У Міноборони зазначили, що якщо закон буде ухвалено, то військові, які вперше здійснили СЗЧ або дезертирство під час війни, проте захотіли повернутись, зможуть уникнути відповідальності, і після повернення до частини їм буде поновлено усі виплати та забезпечення.

Документ передбачає, що такі військовослужбовці можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Намір військовослужбовця має бути схвалений командиром.

"Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Законопроєкт напрацьовувався Міноборони разом з іншими структурами задля створення правового механізму повернення військовослужбовців із СЗЧ.

У травні ДБР заявляло, що намагатиметься сприяти поверненню військових до місць проходження служби, а не відкриттю більшої кількості кримінальних проваджень щодо них.

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