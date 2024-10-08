Державне бюро розслідувань знаходить і повертає на службу військових, які вперше самовільно залишили свої частини. Це стало можливим завдяки змінам у Кримінальному кодексі, що дозволяють судам ухвалювати такі рішення, повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Наприкінці вересня 2024 року суд у Дніпропетровській області вирішив не ув'язнювати військового, який у грудні 2023 року самовільно залишив свою частину. Слідчі ДБР знайшли його та затримали.

Військовий визнав провину і попросив звільнити його від відповідальності, оскільки бажає повернутися на службу, командир іншої частини погодився прийняти його. Суд звільнив його від відповідальності за законом, що дозволяє це в таких випадках.

Подібні рішення ухвалили суди Одеської та Миколаївської областей щодо інших військових, які також уперше самовільно залишили службу, але тепер готові повернутися. Вони звільнені з-під варти й продовжать службу в іншій частині.

ДБР підкреслює, що за самовільне залишення військової частини під час бойових дій без поважної причини можна сісти в тюрму до 10 років. Проте ті, хто зробив це вперше, мають шанс повернутися на службу, підтримати своїх товаришів, захищати країну й уникнути проблем із законом і почуття провини.