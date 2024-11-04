Украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СОЧ

Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения, говорят в 53 бригаде

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53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха и 47 отдельная механизированная бригада призвали военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СОЧ), возвращаться на службу.

"Мы все можем ошибаться – это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого. Для каждого военнослужащего, ранее самовольно оставившего часть, сейчас открыты двери для возвращения", – заявили в 53 бригаде.

Военные подчеркнули, что победить можно только вместе, поэтому важно, чтобы каждый, кто готов защищать страну, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений.

Чтобы вернуться в строй, военные бригады могут позвонить по телефону 093 247 26 79.

С аналогичным обращением выступили и в 47 бригаде – говорят, понимают, что есть разные причины осуществления СОЧ.

"Кто-то устал и соскучился по родным, другие – не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили. Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель – предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя", – говорится в сообщении.

В бригаде обещают, что рекрутеры предоставят консультацию и сопровождение на всех этапах возвращения. Звонить можно по телефону 050 247 47 47.

9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании военного 56 бригады Сергея Гнездилова, который совершил СОЧ и сообщил об этом публично через соцсети. Он арестован.

Количество дел по СОЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году было открыто 6641 производство, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net.

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