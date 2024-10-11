Гнездилова, совершившего СОЧ, арестовали на два месяца

Гнездилов перед началом заседания подчеркнул, что осознавал свои действия, и отметил, что не вернется на службу, если не будет ее четких сроков

Сергей Гнездилов (Фото: Facebook)

Печерский суд Киева арестовал на 60 суток военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, самовольно покинувшего часть. Об этом сообщает корреспондент Суспильного из зала суда.

Гнездилов перед началом заседания подчеркнул, что отдавал себе отчет в своих действиях, и отметил, что не вернется на службу, если не будет ее четких сроков.

"Защита государства — обязанность каждого гражданина, но без четких сроков службы это превращается в крепостное право и кастовизацию общества, когда есть гражданское общество и есть каста военных, которые военные пожизненно", – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном осуждении, Гнездилов заявил, что готов к такому развитию событий, хотя и признает, что "никто не готовится к длительному заключению". Он отметил, что у него нет "другого варианта", поэтому придется отбывать наказание.

Адвокаты Гнездилова подали ходатайство об отводе судьи в начале заседания. Защитник Александр Шадрин отметил, что автораспределение судьи среди очередных следственных судов, а не среди всех, является нарушением закона.

Он также предположил, что в задержании Гнездилова могут быть политические мотивы, направленные на демонстрацию других военных, что подобные случаи не остаются без внимания, и таких лиц привлекают к ответственности.

После объявления перерыва для назначения другого судьи адвокаты снова подали ходатайство о его отводе, снова аргументируя это процедурными нарушениями. Они также считают, что ходатайство следователя ГБР должно рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, поскольку ГБР входит в этот район.

9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании Гнезделова. Он совершил СОЧ и сообщил об этом публично через соцсети.