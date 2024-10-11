Гнездилов, совершивший СОЧ, готов вернуться на службу. Или же будет голодать – hromadske
Самовольно покинувший военную часть военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов во время судебного заседания заявил о своей готовности вернуться на службу при условии, что Министерство обороны инициирует законодательное установление четких сроков службы. Об этом сообщил корреспондент hromadske из зала суда.
Гнездилов отметил, что военное командование якобы обещало ему четкие сроки службы еще восемь месяцев назад.
"Они обещали сделать это восемь месяцев назад — и не сделали. Четкие сроки службы. Я за то, чтобы наконец-то в нашей стране ответственность была не только для военных, которые ушли в СОЧ, но и для верховного главнокомандующего, обещавшего это военным. А еще для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы нас наконец услышали", – сказал он.
Гнездилов добавил, что не хочет, чтобы его возвращение в армию трактовали как "слабость".
Он заявил, что продолжает ждать соответствующую инициативу от руководства. Если этого не произойдет, он планирует "не только бороться за свою свободу", но и применять другие способы воздействия, такие как голодание.
"Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам нужно бороться даже ценой собственной жизни", – подытожил Гнездилов.
В Печерском райсуде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Сергею Гнездилову, которое пошло в СЗЧ, чтобы привлечь внимание к вопросу сроков службы в армии.— hromadske (@HromadskeUA) октябрь 11, 2024
Сам военный 56 бригады утверждает, что готов вернуться в службу, но только после представления законопроекта о… pic.twitter.com/ruAk4YYYsx
- 9 октября 2024 года ГБР заявило о задержании Гнездилова. Он совершил СОЧ и сообщил об этом публично через соцсети.