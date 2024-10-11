Гнездилов, совершивший СОЧ, готов вернуться на службу. Или же будет голодать – hromadske

Гнездилов самовольно покинул часть и сообщил об этом публично через соцсети. Впоследствии ГБР его задержало

Сергей Гнездилов (фото: Facebook)

Самовольно покинувший военную часть военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов во время судебного заседания заявил о своей готовности вернуться на службу при условии, что Министерство обороны инициирует законодательное установление четких сроков службы. Об этом сообщил корреспондент hromadske из зала суда.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Гнездилов отметил, что военное командование якобы обещало ему четкие сроки службы еще восемь месяцев назад.

"Они обещали сделать это восемь месяцев назад — и не сделали. Четкие сроки службы. Я за то, чтобы наконец-то в нашей стране ответственность была не только для военных, которые ушли в СОЧ, но и для верховного главнокомандующего, обещавшего это военным. А еще для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы нас наконец услышали", – сказал он.

Гнездилов добавил, что не хочет, чтобы его возвращение в армию трактовали как "слабость".

Он заявил, что продолжает ждать соответствующую инициативу от руководства. Если этого не произойдет, он планирует "не только бороться за свою свободу", но и применять другие способы воздействия, такие как голодание.

"Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам нужно бороться даже ценой собственной жизни", – подытожил Гнездилов.

В Печерском райсуде Киева рассматривают ходатайство о мере пресечения Сергею Гнездилову, которое пошло в СЗЧ, чтобы привлечь внимание к вопросу сроков службы в армии.



Сам военный 56 бригады утверждает, что готов вернуться в службу, но только после представления законопроекта о… pic.twitter.com/ruAk4YYYsx — hromadske (@HromadskeUA) октябрь 11, 2024