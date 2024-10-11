Гнезділов, який вчинив СЗЧ, готовий повернутися на службу. Або ж буде голодувати – hromadske

Гнезділов самовільно залишив частину та повідомив про це публічно через соцмережі. Згодом ДБР його затримало

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook)

Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов, який самовільно залишив військову частину, під час судового засідання заявив про свою готовність повернутися до служби за умови, що Міністерство оборони ініціює законодавче встановлення чітких термінів служби. Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

Гнезділов зауважив, що військове командування нібито обіцяло йому чіткі терміни служби ще вісім місяців тому.

"Вони обіцяли зробити це вісім місяців тому — і не зробили. Чіткі терміни служби. Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідальність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для верховного головнокомандувача, що обіцяв це військовим. А ще для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули", – сказав він.

Гнезділов додав, що не хоче, щоб його повернення до війська трактували як "слабкість".

Він заявив, що продовжує чекати на відповідну ініціативу від керівництва. Якщо цього не станеться, він планує "не лише боротися за свою свободу", але й застосовувати інші методи впливу, такі як голодування.

"Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя", – підсумував Гнезділов.

У Печерському райсуді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Сергію Гнезділову, який пішов у СЗЧ, аби привернути увагу до питання термінів служби в армії.



Сам військовий 56 бригади стверджує, що готовий повернутися до служби, але лише після подання законопроєкту про… pic.twitter.com/ruAk4YYYsx — hromadske (@HromadskeUA) October 11, 2024