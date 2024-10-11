Гнезділова, який вчинив СЗЧ, арештували на два місяці

Гнезділов перед початком засідання наголосив, що усвідомлював свої дії, та зазначив, що не повернеться на службу, якщо не буде її чітких термінів

Сергій Гнезділов (Фото: Facebook)

Печерський суд Києва арештував на 60 діб військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив частину. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

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Гнезділов перед початком засідання наголосив, що усвідомлював свої дії, та зазначив, що не повернеться на службу, якщо не буде її чітких термінів.

"Захист держави — обов'язок кожного громадянина, але без чітких термінів служби це перетворюється на кріпосне право і кастовізацію суспільства, коли є цивільне суспільство і є каста військових, які є військовими довічно", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливе засудження, Гнезділов заявив, що готовий до такого розвитку подій, хоча й визнає, що "ніхто не готується до тривалого ув'язнення". Він зазначив, що у нього немає "іншого варіанту", тому доведеться відбувати покарання.

Адвокати Гнезділова подали клопотання про відвід судді на початку засідання. Захисник Олександр Шадрін зазначив, що авторозподіл судді серед чергових слідчих судів, а не серед усіх, є порушеннями закону.

Він також висловив припущення, що у затриманні Гнезділова можуть бути політичні мотиви, спрямовані на демонстрацію інших військовим, що подібні випадки не залишаються без уваги, і таких осіб притягують до відповідальності.

Після оголошення перерви для призначення іншого судді, адвокати знову подали клопотання про його відвід, знову аргументуючи це процедурними порушеннями. Вони також вважають, що клопотання слідчого ДБР має розглядатися Шевченківським районним судом Києва, оскільки ДБР належить до цього району.

9 жовтня 2024 року ДБР заявило про затримання Гнезділова. Він вчинив СЗЧ та повідомив про це публічно через соцмережі.