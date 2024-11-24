У Генштабі вважають, що зниженню СЗЧ допоможе збільшення терміну базової підготовки

Анатолій Баргилевич (Фото: АрміяInform)

Кількість випадків самовільного залишення частини може зменшитися, зокрема, завдяки збільшенню строків базової підготовки військових. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для телемарафону.

"[СЗЧ] є проблемою, і ми боремося і шукаємо більш ефективні методи, щоб побороти. Перш за все [причиною є] психологічні проблеми. В армію приходять зараз служити різні категорії: хтось впевнений в собі, стійко стоїть на позиціях, хтось з цивільного життя, який менш психологічно підготовлений", – заявив військовий.

Згідно із цим були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора – це дасть можливість більше адаптуватися людині, що прийшла у колектив, більш якісно підготуватися до виконання завдань за призначенням, заявив Баргилевич.

На його думку, збільшення строків вишколу є одним з елементів, який вплине на те, що кількість СЗЧ може зменшитися.