У Генштабі вважають, що зниженню СЗЧ допоможе збільшення терміну базової підготовки
Кількість випадків самовільного залишення частини може зменшитися, зокрема, завдяки збільшенню строків базової підготовки військових. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для телемарафону.
"[СЗЧ] є проблемою, і ми боремося і шукаємо більш ефективні методи, щоб побороти. Перш за все [причиною є] психологічні проблеми. В армію приходять зараз служити різні категорії: хтось впевнений в собі, стійко стоїть на позиціях, хтось з цивільного життя, який менш психологічно підготовлений", – заявив військовий.
Згідно із цим були збільшені терміни базової військової підготовки з місяця до півтора – це дасть можливість більше адаптуватися людині, що прийшла у колектив, більш якісно підготуватися до виконання завдань за призначенням, заявив Баргилевич.
На його думку, збільшення строків вишколу є одним з елементів, який вплине на те, що кількість СЗЧ може зменшитися.
- 21 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину або здійснив дезертирство.
- 22 листопада заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку заявив, що збільшився показник військовослужбовців, які добровільно повертаються на службу після СЗЧ або дезертирства.