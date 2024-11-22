У ВСП заявили про збільшення кількості тих, хто добровільно повертається до війська після СЗЧ
Показник військовослужбовців, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини або здійснення дезертирства збільшився. Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.
За його словами, у цьому питанні спостерігається позитивна тенденція. Гринчук зазначив, що цьому сприяють не тільки зміни до законодавства, а й інші заходи, зокрема, рішення щодо широкомасштабного розшуку.
"Коли ми досягнемо піка, я сказати не можу. Але ми прогнозуємо, що зростання буде й надалі", – сказав військовий, не наводячи конкретної статистики.
Гринчук наголосив, що суди розглядають клопотання військовослужбовців, алгоритм повернення на службу працює.
"У батальйонах створені робочі кабінети. Фактично зараз ми йдемо шляхом, коли здійснювався відбір категорії умовно-достроково звільнених, які добровільно зголосилися йти служити. Їм робили робочі кабінети. Проводили онлайн-засідання суду, ухвалювали рішення, ухвали приходили в батальйони", – заявив він.
Також додатково розгорнуті місця для робочих груп органів досудового розслідування та процесуальних керівників з органів прокуратури. Ці засідання призначаються щоденно.
Окрім цього, за словами Гринчука, було рішення Верховного суду, який закріпив певних суддів, аби вони розглядали саме ці справи, щоб прискорити процеси повернення військовослужбовців на службу.
- Кількість проваджень щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net.
- 4 листопада повідомлялося, що українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ. Вони наголосили, що перемогти можна лише разом.
- 21 листопада Рада ухвалила закон, що передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину.