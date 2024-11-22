У ВСП заявили про збільшення кількості тих, хто добровільно повертається до війська після СЗЧ

Олександр Гринчук зазначив, що у цьому питанні спостерігається позитивна тенденція

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Показник військовослужбовців, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини або здійснення дезертирства збільшився. Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.

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За його словами, у цьому питанні спостерігається позитивна тенденція. Гринчук зазначив, що цьому сприяють не тільки зміни до законодавства, а й інші заходи, зокрема, рішення щодо широкомасштабного розшуку.

"Коли ми досягнемо піка, я сказати не можу. Але ми прогнозуємо, що зростання буде й надалі", – сказав військовий, не наводячи конкретної статистики.

Гринчук наголосив, що суди розглядають клопотання військовослужбовців, алгоритм повернення на службу працює.

"У батальйонах створені робочі кабінети. Фактично зараз ми йдемо шляхом, коли здійснювався відбір категорії умовно-достроково звільнених, які добровільно зголосилися йти служити. Їм робили робочі кабінети. Проводили онлайн-засідання суду, ухвалювали рішення, ухвали приходили в батальйони", – заявив він.

Також додатково розгорнуті місця для робочих груп органів досудового розслідування та процесуальних керівників з органів прокуратури. Ці засідання призначаються щоденно.

Окрім цього, за словами Гринчука, було рішення Верховного суду, який закріпив певних суддів, аби вони розглядали саме ці справи, щоб прискорити процеси повернення військовослужбовців на службу.