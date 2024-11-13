Євген Дикий: Закон про "амністію" для СЗЧшників спрацював не так, як ми сподівались

Євген Дикий (Фото: скрин відео)

Закон про "амністію" військовослужбовців, які вперше здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), спрацював не так, як планувалося. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів ветеран АТО та екскомандир роти батальону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, під час створення документа упустили одну деталь – не прописали, що закон стосується і тих випадків СЗЧ, які трапилися до моменту ухвалення закону. Тим самим ті, хто зараз в армії, отримали легальну змогу тікати, а ті, хто втекли, все одно бояться повернутися.

"Оскільки це ми не прописали, то чи багато вернулось із тих, які до того місяцями сиділи в розшуку і боялись з'явитись, ми ще не знаємо. Натомість точно знаємо, що ми тим бійцям, хто служить зараз, ми їм дали можливість фактично безкарно зробити, ну правда одне, але перше СЗЧ... Наш закон дійсно спрацював більше в цю сторону, аніж в ту, в яку розраховували", – сказав Дикий.

За його словами, основа мета закону полягала в тому, щоб дати змогу повернутися тим бійцям Сил оборони, які переховуються, бо бояться опинитися за ґратами.

Як зазначив ветеран АТО, чинні військові не відчувають відторгнення від побратимів, які втекли зі служби. Вони розуміють, що в будь-який момент могли опинитися на їхньому місці через власні мотиви або тому, що довів командир.

За словами Дикого, оцінити масовість СЗЧ можна буде виходячи з моральної обстановки на фронті. Навесні 2025 року в багатьох військових буде три роки безперервної служби, або безперервної участі в бойових діях. Тому подібні випадки можуть почастішати, вважає він.