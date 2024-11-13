Евгений Дикий: Закон об "амнистии" для СОЧ сработал не так, как мы надеялись

Пока еще не известно, сколько военных вернулось на службу после принятия нового закона

Евгений Дикий (Фото: скрин видео)

Закон об амнистии первого самовольного оставления части (СОЧ, на укр. СЗЧ. – Ред.) для военных сработал не так, как планировалось. Об этом в интервью LIGA.net рассказал ветеран АТО и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, при создании документа упустили одну деталь – не прописали, что закон касается и тех случаев СОЧ, которые произошли до момента принятия закона. Тем самым те, кто сейчас в армии, получили легальную возможность сбежать, а сбежавшие все равно боятся вернуться.

"Поскольку это мы не прописали, то много ли вернулось из тех, которые до того месяцами сидели в розыске и боялись вернуться, мы еще не знаем. Зато точно знаем, что мы тем бойцам, кто служит сейчас, мы им дали возможность фактически безнаказанно сделать, ну правда одно, но первое СОЧ... Наш закон действительно сработал больше в эту сторону, чем в ту, в которую рассчитывали", – сказал Дикий.

По его словам, основа цели закона заключалась в том, чтобы дать возможность вернуться тем бойцам Сил обороны, которые скрываются и боятся оказаться за решеткой.

Как отметил ветеран АТО, действующие военные не испытывают отторжения к сбежавшим со службы товарищам. Они понимают, что в любой момент могли оказаться на их месте из-за собственных мотивов или потому, что довел командир.

По словам Дикого, оценить массовость СОЧ можно будет исходя из моральной обстановки на фронте. Весной 2025 года у многих военных будет три года непрерывной службы или непрерывного участия в боевых действиях. Потому подобные случаи могут участиться, считает он.