Рада ухвалила закон, який дозволяє повертатися на службу після СЗЧ чи дезертирства
На засіданні у четвер, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ) або здійснив дезертирство. Про це повідомили нардеп від Голосу Ярослав Железняк та депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
Закон №12095 підтримали 253 парламентарі.
Гончаренко заявив, що документом встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами.
Железняк пояснив, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше здійснили СЗЧ або дезертирство та добровільно повернулися, військова служба і дія контракту продовжуються.
Законом передбачено, що виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій поновлюються.
За словами Железняка, розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 ККУ, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військових та дії їхнього контракту.
- Кількість справ щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net.
- 4 листопада повідомлялося, що українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ. Вони наголосили, що перемогти можна лише разом.