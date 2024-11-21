Рада ухвалила закон, який дозволяє повертатися на службу після СЗЧ чи дезертирства

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

На засіданні у четвер, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ) або здійснив дезертирство. Про це повідомили нардеп від Голосу Ярослав Железняк та депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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Закон №12095 підтримали 253 парламентарі.

Гончаренко заявив, що документом встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами.

Железняк пояснив, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше здійснили СЗЧ або дезертирство та добровільно повернулися, військова служба і дія контракту продовжуються.

Законом передбачено, що виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій поновлюються.

За словами Железняка, розпочаті кримінальні провадження щодо правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 ККУ, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військових та дії їхнього контракту.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка