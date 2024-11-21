Рада приняла закон, позволяющий возвращаться на службу после СОЧ или дезертирства

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

На заседании в четверг, 21 ноября, Верховная Рада приняла в целом закон, предусматривающий добровольное возвращение на службу для тех, кто впервые самовольно оставил часть (СОЧ) или совершил дезертирство. Об этом сообщили нардеп от Голоса Ярослав Железняк и депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Закон №12095 поддержали 253 парламентария.

Гончаренко заявил, что документом устанавливается процедура, которая позволит добровольно вернуться на службу без задержек, связанных с длительными судебными или следственными процессами.

Железняк объяснил, что во время действия военного положения военнослужащим, впервые осуществившим СОЧ или дезертирство и добровольно вернувшимся, военная служба и действие контракта продолжаются.

Законом предусмотрено, что выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и гарантий возобновляются.

По словам Железняка, начатые уголовные производства по правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 УКУ, в отношении военнослужащих, впервые самовольно оставивших воинские части или места прохождения службы, не являются основанием для отказа в продлении военной службы таких военных и действии их контракта.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка