В ВСП заявили об увеличении количества добровольно возвращающихся в армию после СОЧ
Показатель военнослужащих, добровольно возвращающихся на службу после самовольного оставления части (СЗЧ) или осуществления дезертирства увеличился. Об этом в интервью АрмияInform сообщил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.
По его словам, в этом вопросе наблюдается положительная тенденция. Гринчук отметил, что этому способствуют не только изменения в законодательство, но и другие меры, в частности, решение о широкомасштабном розыске.
"Когда мы достигнем пика, я сказать не могу. Но мы прогнозируем, что рост будет и дальше", – сказал военный, не приводя конкретной статистики.
Гринчук подчеркнул, что суды рассматривают ходатайства военнослужащих, алгоритм возвращения на службу работает.
"В батальонах созданы рабочие кабинеты. Фактически сейчас мы идем по пути, когда осуществлялся отбор категории условно-досрочно освобожденных, которые добровольно вызвались идти служить. Им делали рабочие кабинеты. Проводили онлайн-заседания суда, принимали решения, постановления приходили в батальоны", – заявил он.
Также дополнительно развернуты места для рабочих групп органов досудебного расследования и процессуальных руководителей из органов прокуратуры. Эти заседания назначаются ежедневно.
Кроме этого, по словам Гринчука, было решение Верховного суда, закрепившего определенных судей, чтобы они рассматривали именно эти дела, чтобы ускорить процесс возвращения военнослужащих на службу.
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