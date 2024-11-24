В Генштабе полагают, что снижению СЗЧ поможет увеличение срока базовой подготовки

Анатолий Баргилевич (Фото: АрмияInform)

Количество случаев самовольного ухода из части может уменьшиться, в частности, благодаря увеличению сроков базовой подготовки военных. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью для телемарафона.

"[СЗЧ] является проблемой, и мы боремся и ищем более эффективные методы, чтобы побороть. Прежде всего [причиной являются] психологические проблемы. В армию приходят сейчас служить разные категории: кто-то уверен в себе, стойко стоит на позициях, кто-то из гражданской жизни, который менее психологически подготовлен", – заявил военный.

Согласно этому были увеличены сроки базовой военной подготовки с месяца до полутора – это позволит больше адаптироваться человеку, пришедшему в коллектив, более качественно подготовиться к выполнению задач по назначению, заявил Баргилевич.

По его мнению, увеличение сроков подготовки является одним из элементов, который повлияет на то, что количество СЗЧ может уменьшиться.