Полковник Гринчук рассказал, где и как разыскивают тех, кто совершил СЗЧ
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Правоохранители разыскивают тех, кто самовольно покинул часть во всех возможных местах нахождения военнослужащих, включая адреса родственников, места жительства, работы или призыва. Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.

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"Розыск осуществляется во взаимодействии со многими органами. Работаем с ГБР, Национальной полицией, ТЦК и СП, СБУ, Пограничной службой. Изучается личное дело, и розыск ведется по всем возможным местам расположения или укрывательства военнослужащих. Например, по месту жительства родителей, семьи, близких родственников, любимого человека; по месту призыва или работы", – сказал он.

После этого данные о разыскиваемых военнослужащих передают в общие реестры, что позволяет эффективнее обмениваться информацией, добавил Гринчук.

Если военнослужащего находят, его направляют в резервный батальон, если в отношении него нет записей в ЕРДР, или в ближайший орган досудебного расследования.

Мнение, что розыск не проводится, ошибочно — уже есть случаи, когда нарушители получили реальные судебные приговоры.

При этом отмечается, что проблема дезертирства или СОЧ не имеет единого корня. Каждый случай рассматривается отдельно с анализом условий, при которых произошло правонарушение. В некоторых ситуациях могут быть назначены дополнительные расследования, в частности, для проверки действий или бездействия командования, которые могли стать причиной таких нарушений.

  • Количество дел по СОЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производства, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net.
  • 4 ноября сообщалось, что украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СОЧ. Они подчеркнули, что победить можно только вместе.
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