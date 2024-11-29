З СЗЧ повернулися 6000 військових, командування моніторить, від яких командирів тікають – джерело
Ілюстративне фото: ЗСУ

Впродовж листопада на військову службу повернулися 6000 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили службову частину. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ.

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За його словами, військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу до іншої військової частини.

Тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зараховуватимуть у батальйони резерву і вже звідти розподілятимуть до підрозділів, у яких вони продовжать службу. Водночас, повідомив співбесідник, повернутися можна буде не до будь-якого підрозділу, людей розподілятимуть до "визначених військових частин".

У командуванні також підтвердили, що моніторять цей процес. У разі масового відтоку особового складу призначатиметься перевірка. Якщо вона засвідчить недбале виконання своїх обов'язків командиром підрозділу – його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

"Може йтися про пониження в посаді чи у званні. Тих, хто не зможе працювати з особовим складом, переведуть на нижчі штабні посади", – каже співрозмовник.

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