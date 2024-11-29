ДБР: Військові, які вперше вчинили СЗЧ, можуть без проблем повернутися на службу до 1 січня

Після повернення військового до місця служби командир має до трьох діб, щоб продовжити контракт або поновити його на службі

Фото: Генштаб ЗСУ

Військові, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 січня без несення кримінальної відповідальності повернутися на службу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян.

"Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць", – сказала вона.

За словами Сапьян, після повернення військового до місця служби командир має до трьох діб, щоб продовжити контракт або поновити його на службі. Також відновлюються всі виплати, забезпечення харчуванням і необхідним спорядженням, а також усі належні пільги й соціальні гарантії.

"Коли військовий повернеться до своєї військової частини, командир зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій на сьогодні", – підсумувала вона.

Кількість справ щодо СЗЧ значно зросла у 2024 році. Якщо у 2022 році відкрито 6641 провадження, а у 2023 році — 17 658, то за перші дев'ять місяців 2024 року ця цифра сягнула 35 307. Детальніше – в інфографіці LIGA.net .

. 4 листопада повідомлялося, що українські бригади закликають військових повертатися на службу після СЗЧ. Вони наголосили, що перемогти можна лише разом.

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ) або здійснив дезертирство.