ГБР: Военные, впервые совершившие СОЧ, могут без проблем вернуться на службу до 1 января
Военные, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут до 1 января без несения криминальной ответственности вернуться на службу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян.
"Если вы пошли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть через месяц", – сказала она.
По словам Сапьян, по возвращении военного к месту службы у командира есть до трех суток, чтобы продлить контракт или возобновить его на службе. Также возобновляются все выплаты, обеспечение питанием и необходимым снаряжением, а также все положенные льготы и социальные гарантии.
"Когда военный вернется в свою воинскую часть, командир обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", – подытожила она.
- Количество дел по СОЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производство, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net.
- 4 ноября сообщалось, что украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СОЧ. Они подчеркнули, что победить можно только вместе.
- 28 ноября президент Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть (СОЧ) или совершил дезертирство.