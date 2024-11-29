ГБР: Военные, впервые совершившие СОЧ, могут без проблем вернуться на службу до 1 января

После возвращения военного к месту службы у командира будет до трех суток, чтобы продлить контракт или возобновить его на службе

Фото: Генштаб ВСУ

Военные, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут до 1 января без несения криминальной ответственности вернуться на службу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян.

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"Если вы пошли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть через месяц", – сказала она.

По словам Сапьян, по возвращении военного к месту службы у командира есть до трех суток, чтобы продлить контракт или возобновить его на службе. Также возобновляются все выплаты, обеспечение питанием и необходимым снаряжением, а также все положенные льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, командир обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Такой алгоритм действий на сегодняшний день", – подытожила она.

Количество дел по СОЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производство, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net .

. 4 ноября сообщалось, что украинские бригады призывают военных возвращаться на службу после СОЧ. Они подчеркнули, что победить можно только вместе.

28 ноября президент Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть (СОЧ) или совершил дезертирство.