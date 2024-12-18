Вернуться из СЗЧ теперь можно онлайн через Армию+ и выбрать конкретную часть – Минобороны

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В приложении для военных "Армия+" появится возможность подать рапорт на возвращение из самовольного ухода из части (СЗЧ) и перевод на новое место службы. Об этом сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Она отметила, что такую возможность запускают, поскольку принят новый закон, согласно которому, если военный возвращается из СЗЧ по собственной инициативе, то его действия декриминализируются, он не несет никакой ответственности и получает возможность быстро реинтегрироваться в военную службу.

Теперь в Минобороны сделают нововведение в приложении "Армия+" (в нем уже полмиллиона верифицированных военных) для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу и смог оперативно восстановиться, вернуть социальные гарантии и заработную плату.

К тому же новый рапорт позволит вернуться на службу в ту же воинскую часть, которую защитник хочет выбрать и где он будет чувствовать себя мотивированным, отметила Черногоренко.

Фактически речь идет о сочетании рапорта на перевод с рапортом на возвращение из СЗЧ. Для того чтобы военный мог вернуться на службу в конкретную часть, понадобится от нее рекомендательное письмо.

По словам заместителя министра, рапорт будут рассматривать 72 часа, еще 24 часа военным дадут на прибытие в один из 17 батальонов резерва.

"Это те места, где восстановят нашего военного на службе. И собственно это – временный пункт, откуда он дальше сможет перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя. Где он доверяет командиру, где он доверяет побратимам и может быть мотивирован", – объяснила чиновница.

УТОЧНЕНО в 17:56. В Минобороны уточнили LIGA.net, что речь идет о нововведении, которое еще в разработке, поэтому текст выше был исправлен согласно этой информации. Ранее сообщалось, что такая возможность уже заработала, но это пока не так.