Военным, которые вернутся из СЗЧ до 1 января, возобновят все соцгарантии – ГБР

Татьяна Сапьян (Фото: скрин видео)

У военнослужащих, впервые самовольно покинувших часть (укр. — СЗЧ), есть право добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года с восстановлением социальных гарантий. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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"Основная цель закона — это создать возможности для ушедших в СЗЧ военнослужащих вернуться до 1 января 2025 года в части, а также продлить службу без угрызений совести и без конфликта с законодательством Украины", – отметила она.

В ГБР напомнили, что у военных, ушедших в СЗЧ, есть возможность вернуться на службу не позднее 1 января следующего года. Начальник воинской части в течение 72 часов с момента их возвращения должен возобновить все денежные выплаты, а также продовольственное, вещевое и другое довольствие. Также возобновляются все льготы.

Кроме того, командир должен уведомить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка (ВСП) о том, что действие военного контракта военнослужащего продолжается.

"Это дает гарантию того, что начинается автоматическая процедура закрытия уголовного преследования, которое было начато в отношении военнослужащего", – подчеркнула советница по коммуникациям ГБР.

Но если военный не вернется на службу до 1 января 2025 года, то уголовное производство закрывать не будут и он может получить 10 лет за дезертирство и СЗЧ.

28 ноября президент Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть или совершил дезертирство.

29 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе ВСУ сообщил, что из СЗЧ вернулись 6000 военных. Командование мониторит, от каких командиров бегут.

в Генштабе ВСУ сообщил, что из СЗЧ вернулись 6000 военных. Командование мониторит, от каких командиров бегут. В тот же день собеседник LIGA.net в Генштабе рассказал, чего ждут от закона о СЗЧ.