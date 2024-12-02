Військовим, які повернуться із СЗЧ до 1 січня, поновлять усі соцгарантії – ДБР

Тетяна Сапьян (Фото: скрин відео)

У військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), є право добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року з поновленням соціальних гарантій. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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"Основна мета закону — це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України", – зазначила вона.

У ДБР нагадали, що у військових, які пішли у СЗЧ, є можливість повернутися на службу не пізніше 1 січня наступного року. Начальник військової частини протягом 72 годин з моменту їх повернення має поновити усі грошові виплати, а також продовольче, речове та інше забезпечення. Також поновлюються всі пільги.

Крім цього, командир повинен повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку (ВСП) про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується.

"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", – наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Але якщо військовий не повернеться на службу до 1 січня 2025 року, то кримінальне провадження не закриватимуть і він може отримати 10 років за дезертирство та СЗЧ.

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину або здійснив дезертирство.

29 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі ЗСУ повідомив, що з СЗЧ повернулися 6000 військових. Командування моніторить, від яких командирів тікають.

у Генштабі ЗСУ повідомив, що з СЗЧ повернулися 6000 військових. Командування моніторить, від яких командирів тікають. Того ж дня співрозмовник LIGA.net у Генштабі розповів, чого очікують від закону про СЗЧ.