У Генштабі розповіли, чого очікують від закону про СЗЧ

Командування вважає, що закон дозволить швидше поновлювати військовослужбовців у лавах ЗСУ, що сприятиме підвищенню обороноздатності держави

Фото: Генштаб ЗСУ

Військове командування очікує, що закон "про самовільне залишення частини" забезпечить ефективність мобілізаційної системи та підтримає військових, які вчинили СЗЧ, якщо вони хочуть виправитися та надалі захищати Україну. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Командування вважає, що закон дозволить швидше поновлювати військовослужбовців у лавах ЗСУ та інших військових формувань, що сприятиме підвищенню обороноздатності держави.

А також:

Забезпечить правові гарантії для військових, які вирішили повернутися до виконання обов’язків без очікування завершення судових процесів.

для військових, які вирішили повернутися до виконання обов’язків без очікування завершення судових процесів. Підтримає тих, хто прагне виправити свої помилки та повернутися до захисту України.

Забезпечить ефективність мобілізаційної системи під час воєнного стану, сприяєтиме зміцненню обороноздатності держави та підвищенню довіри громадян.

Для реалізації закону потрібна злагоджена робота органів прокуратури, ДБР, Національної поліції, СБУ, Військової служби правопорядку та інших військових формувань, повідомив співрозмовник.

Загалом закон покликаний створити умови для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до 29 листопада 2024 року і зобов'язуються добровільно повернутися до місця служби до 1 січня 2025 року.