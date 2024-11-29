В Генштабе рассказали, чего ожидают от закона о СЗЧ
Военное командование ожидает, что закон "о самовольном уходе из части" (укр. – СЗЧ) обеспечит эффективность мобилизационной системы и поддержит военных, совершивших СЗЧ, если они хотят исправиться и в дальнейшем защищать Украину. Об этом LIGA.net сообщил источник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Командование считает, что закон позволит быстрее возобновлять военнослужащих в рядах ВСУ и других военных формирований, что будет способствовать повышению обороноспособности государства.
А также:
- Обеспечит правовые гарантии для военных, решивших вернуться к исполнению обязанностей без ожидания завершения судебных процессов.
- Поддержит тех, кто стремится исправить свои ошибки и вернуться к защите Украины.
- Обеспечит эффективность мобилизационной системы во время военного положения, будет способствовать укреплению обороноспособности государства и повышению доверия граждан.
Для реализации закона необходима слаженная работа органов прокуратуры, ГБР, Национальной полиции, СБУ, Военной службы правопорядка и других военных формирований, сообщил собеседник.
В целом закон призван создать условия для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места прохождения службы или дезертировавших до 29 ноября 2024 года и обязующихся добровольно вернуться к месту службы до 1 января 2025 года.
- Количество дел по СЗЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6641 производство, а в 2023 году – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307. Подробнее – в инфографике LIGA.net.
- 28 ноября президент Зеленский подписал закон, предусматривающий добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть или совершил дезертирство.