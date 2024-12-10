ВСП призывает военных возвращаться из СОЧ к новому году
Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины призвала военнослужащих, которые впервые осуществили СОЧ (самовольное оставление части), возвращаться на службу.
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"Так случилось, что ты совершил СОЧ? Есть законный путь вернуться на службу до 1 января 2025!" – говорится в сообщении.
Военным обещают, что они получат гарантированное восстановление на военной службе, надлежащее денежное и все другие виды обеспечения, определенные законодательством социальные гарантии.
225 отдельный штурмовой батальон показал видео с военными, которые уже вернулись в службу после СОЧ.
"Прими правильное решение о возобновлении в ВСУ, как это сделали военнослужащие, которые присоединились к 225 ОШБ", – призвали в ВСП.
- 21 ноября Рада приняла закон, который предусматривает добровольный возврат на службу для тех, кто впервые самовольно покинул часть или совершил дезертирство. Через неделю Зеленский подписал его.
- Закон предусматривает, что можно вернуться на службу до 1 января 2025 года.
- 29 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе рассказал, что командование мониторит процесс возвращения военных: в случае массового оттока личного состава будет назначаться проверка.