ВСП призывает военных возвращаться из СОЧ к новому году

В ВСП обещают должное денежное и все другие виды обеспечения и соцгарантии, тем кто вернулся из СОЧ до 1 января

Фото: 47-я отдельная механизированная бригада

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины призвала военнослужащих, которые впервые осуществили СОЧ (самовольное оставление части), возвращаться на службу.

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"Так случилось, что ты совершил СОЧ? Есть законный путь вернуться на службу до 1 января 2025!" – говорится в сообщении.

Военным обещают, что они получат гарантированное восстановление на военной службе, надлежащее денежное и все другие виды обеспечения, определенные законодательством социальные гарантии.

225 отдельный штурмовой батальон показал видео с военными, которые уже вернулись в службу после СОЧ.

"Прими правильное решение о возобновлении в ВСУ, как это сделали военнослужащие, которые присоединились к 225 ОШБ", – призвали в ВСП.