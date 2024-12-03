За последние три дня 3000 военных вернулись в части из СОЧ – военная служба правопорядка
На службу за последний месяц вернулось 6000 военнослужащих, самовольно покинувших часть (СОЧ). Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) полковник Александр Гринчук, передает корреспондент LIGA.net.
"Эти 6000 реально прошли по строю и зачислены в списки частей", – сказал он.
По словам Гринчука, 3000 военных после возвращения из СОЧ стали в строй в течение 72 часов после вступления закона в силу 29 ноября.
Общее количество случаев самопроизвольного оставления части в ВСП не разглашается. Но из него 40-60% военных добровольно возвращаются в свою часть, отметил Гринчук.
"Ожидается, что этот закон позволит быстро возобновлять военнослужащих в рядах ВСУ и других формирований. Также будет способствовать решению кадровой ситуации. Поддержит тех, кто ошибся и хочет исправить свои ошибки, обеспечит правовые и социальные гарантии", – добавил Гринчук.
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