За последние три дня 3000 военных вернулись в части из СОЧ – военная служба правопорядка

В ВСП рассказали, чего в дальнейшем ожидают от нового закона

Александр Гринчук (Фото: armyinform)

На службу за последний месяц вернулось 6000 военнослужащих, самовольно покинувших часть (СОЧ). Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) полковник Александр Гринчук, передает корреспондент LIGA.net.

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"Эти 6000 реально прошли по строю и зачислены в списки частей", – сказал он.

По словам Гринчука, 3000 военных после возвращения из СОЧ стали в строй в течение 72 часов после вступления закона в силу 29 ноября.

Общее количество случаев самопроизвольного оставления части в ВСП не разглашается. Но из него 40-60% военных добровольно возвращаются в свою часть, отметил Гринчук.

"Ожидается, что этот закон позволит быстро возобновлять военнослужащих в рядах ВСУ и других формирований. Также будет способствовать решению кадровой ситуации. Поддержит тех, кто ошибся и хочет исправить свои ошибки, обеспечит правовые и социальные гарантии", – добавил Гринчук.