За останні три дні 3000 військових повернулися до частин із СЗЧ – військова служба правопорядку
На службу протягом останнього місяця повернулося 6000 військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) полковник Олександр Грінчук, передає кореспондент LIGA.net.
"Ці 6000 реально пройшли по строю і зараховані в списки частин", – сказав він.
За словами Грінчука, 3000 військових після повернення із СЗЧ стали до строю протягом 72 годин після того, як закон набув чинності 29 листопада.
Загальну кількість випадків самовільного залишення частини у ВСП не розголошують. Але з неї 40-60% військових добровільно повертаються до своєї частини, зазначив Грінчук.
"Очікується, що цей закон дозволить швидко поновлювати військовослужбовців у лавах ЗСУ та інших формувань. Також сприятиме вирішенню кадрової ситуації. Підтримає тих, хто помилився та хоче виправити свої помилки, забезпечить правові та соціальні гарантії", – додав підполковник Грінчук.
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