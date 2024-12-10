ВСП закликає військових повертатися із СЗЧ до нового року
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України закликала військовослужбовців, які вперше здійснили СЗЧ (самовільне залишення частини), повертатися на службу.
"Так сталося, що ти здійснив СЗЧ? Є законний шлях повернутися на службу до 1 січня 2025 року!" – йдеться у повідомленні.
Військовим обіцяють, що вони отримають гарантоване відновлення на військовій службі, належне грошове та всі інші види забезпечення, визначені законодавством соціальні гарантії.
225 окремий штурмовий батальйон показав відео із військовими, які вже повернулися до служби після СЗЧ.
"Прийми правильне рішення про поновлення у ЗСУ, як це зробили військовослужбовці, які долучилися до 225 ОШБ", – закликали у ВСП.
- 21 листопада Рада ухвалила закон, який передбачає добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив частину або здійснив дезертирство. Через тиждень Зеленський підписав його.
- Закон передбачає, що можна повернутися на службу до 1 січня 2025 року.
- 29 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі розповів, що командування моніторить процес повернення військових: у разі масового відтоку особового складу призначатиметься перевірка.