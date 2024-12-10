ВСП закликає військових повертатися із СЗЧ до нового року

У ВСП обіцяють належне грошове та всі інші види забезпечення і соцгарантії тим, хто повернувся із СЗЧ до 1 січня

Фото: 47 окрема механізована бригада

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України закликала військовослужбовців, які вперше здійснили СЗЧ (самовільне залишення частини), повертатися на службу.

"Так сталося, що ти здійснив СЗЧ? Є законний шлях повернутися на службу до 1 січня 2025 року!" – йдеться у повідомленні.

Військовим обіцяють, що вони отримають гарантоване відновлення на військовій службі, належне грошове та всі інші види забезпечення, визначені законодавством соціальні гарантії.

225 окремий штурмовий батальйон показав відео із військовими, які вже повернулися до служби після СЗЧ.

"Прийми правильне рішення про поновлення у ЗСУ, як це зробили військовослужбовці, які долучилися до 225 ОШБ", – закликали у ВСП.