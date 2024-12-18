Повернутися з СЗЧ можна буде онлайн через Армія+ й обрати конкретну частину – пояснення Міноборони

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У застосунку для військових "Армія+" з'явиться можливість подати рапорт на повернення з самовільного залишення частини та переведення до нового місця служби. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що таку можливість запускають, оскільки ухвалено новий закон, згідно з яким, якщо військовий повертається з СЗЧ за власною ініціативою, то його дії декриміналізуються, він не несе жодної відповідальності та отримує можливість швидко реінтегруватися у військову службу.

Тепер у Міноборони зроблять нововведення в застосунку "Армія+" (у ньому вже пів мільйона верифікованих військових) для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу та зміг оперативно поновитися, повернути собі соціальні гарантії та заробітну плату.

До того ж новий рапорт дозволить повернутися на службу у саме ту військову частину, яку хоче обрати захисник й де він відчуватиме себе мотивованим, зазначила Черногоренко.

Фактично йдеться про поєднання рапорту на переведення з рапортом на повернення з СЗЧ. Для того, аби військовий міг повернутися на службу до конкретної частини, знадобиться від неї рекомендаційний лист.

За словами заступниці міністра, рапорт розглядатимуть 72 години, ще 24 години військовим буде дано на прибуття до одного з 17 батальйонів резерву.

"Це самі ті місця, де поновлять нашого військового на службі. І власне це – тимчасовий пункт, з якого він далі зможе перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе. Де він довіряє командиру, де він довіряє побратимам і може бути вмотивований", – пояснила чиновниця.

УТОЧНЕНО о 17:56. У Міноборони уточнили LIGA.net, що йдеться про нововведення, яке ще у розробці, тому текст вище було виправлено згідно з цією інформацією. Раніше повідомлялося, що така можливість уже запрацювала, але поки що це не так.