Тепер і Нацгвардійці можуть подати заявку на онлайн-переведення в інший підрозділ – Зеленський

Поки що нововведення діє лише у межах НГУ. Така ж можливість анонсована і для прикордонників

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Тепер у державному застосунку "Армія+" нацгвардійці теж можуть подати заявку на переведення до іншого підрозділу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", – заявив голова держави.

На першому етапі для воїнів Національної гвардії відкриті переведення лише всередині цієї структури, проте є завдання додати можливість переведень і між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії, розповів президент.

Також він анонсував, що найближчим часом таку можливість зроблять і для захисників, які служать у Державній прикордонній службі.

За даними Зеленського, уже 3607 воїнів ЗСУ отримали позитивні рішення щодо переведення в інший підрозділ.