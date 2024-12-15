Тепер і Нацгвардійці можуть подати заявку на онлайн-переведення в інший підрозділ – Зеленський
Тепер у державному застосунку "Армія+" нацгвардійці теж можуть подати заявку на переведення до іншого підрозділу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", – заявив голова держави.
На першому етапі для воїнів Національної гвардії відкриті переведення лише всередині цієї структури, проте є завдання додати можливість переведень і між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії, розповів президент.
Також він анонсував, що найближчим часом таку можливість зроблять і для захисників, які служать у Державній прикордонній службі.
За даними Зеленського, уже 3607 воїнів ЗСУ отримали позитивні рішення щодо переведення в інший підрозділ.
- 12 листопада уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами. Спочатку нововведення діяло лише для тих, хто служить саме у ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.