"Не треба буде йти до ТЦК". До кінця лютого у Резерв+ з'являться електронні направлення на ВЛК

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До кінця лютого у державному застосунку "Резерв+" можна буде отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, із нововведенням військовозобов'язаним більше не потрібно буде отримувати направлення у територіальних центрах комплектування.

Черногоренко зазначила, що впродовж наступних "декількох місяців поспіль" планується масштабування реформи – й у результаті військовозобов'язаний зможе проходити медичний огляд для встановлення придатності у "будь-якому цивільному закладі, який він сам собі обере".

Посадовиця зауважила, що таке нововведення надасть можливість розділити саму процедуру військово-лікарської експертизи на дві частини: медичний огляд (те, що вміють робити цивільні лікарі) й адміністративну (те, що буде проводиться у системі Міноборони).

"Це буде децентралізована автономна цифровізована анонімізована процедура, яка буде зручна для людей і знизить суттєво корупційні ризики", – заявила заступниця міністра.

30 листопада Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи ВЛК.

Зокрема, анонсується, що для ВЛК більше не треба буде йти до Територіального центру комплектування.

Реформу планують впроваджувати у три етапи – процес має завершитися у листопаді 2025-го.